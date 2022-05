कहीं आपकी भी किस्मत का कनेक्शन तो नहीं जुड़ा श्रीलंका से, जानिए क्या पड़ेगा आपके जीवन पर प्रभाव

Price Hike of Gems in Uttar Pradesh: रत्न लोगों की किस्मत बदल देते हैं। लेकिन महंगाई ने अब इस पर भी ग्रहण लगा दिया है। श्रीलंका में मंदी के बाद रत्नों की कीमत न केवल दोगुनी हो गई बल्कि मिलना मुश्किल हो रहा है।

Updated: May 13, 2022 10:58:18 am

श्रीलंका इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। लेकिन श्रीलंका की आर्थिक मंदी से आपकी 'गृहदशा' पर भी सर पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि लंका से रत्नों का आयात 80 प्रतिशत बंद हो गया है। इसका असर आपके ग्रह-नक्षत्र पर पड़ने वाला है। आयात बंद होने से भारतीय रत्न के बाजार में बड़ा प्रभाव पड़ा है। कीमतों में 25 फीसदी तक उछाल आ गया है। मांग में तेजी और आपूर्ति बहुत कम होने से रत्नों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। बाजार में सबसे अधिक मांग वाले रत्न महंगे होने के साथ बाजार शॉर्ट हो गए।

लंका ये आयात होते हैं ये 75 रत्न

पिछले चार दशक में श्रीलंका रत्न और खनिजों का बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। करीब 75 प्रकार के रत्न लंका में उपलब्ध हैं। पुखराज, मूंगा, नीलम, माणिक, पन्ना आदि ऐसे तमाम रत्न हैं जो नहीं आ रहे है। लंका में इनके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां की अर्थव्यवस्था में इन कीमती खनिजों का खासा योगदान है। 3000 हजार विनिर्माण इकाइयों में दो लाख से ज्यादा लोग रत्न कारोबार से जुड़े हैं।

