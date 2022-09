लखनऊ में महिला उद्यमियों और व्यपारियों को बढ़ावा देने के लिए 19 अक्टूबर को अखिल महिला बाजार का शिलान्यास किया जाएगा। इस पर बात करते हुए महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि मैं चाहती हूं कि महिलाएं सही मायनों में सशक्त हों। महिलाएं तभी सशक्त हो सकेंगी जब वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और खुद कमाना चाहेंगी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। शहर में महिला उद्यमियों और व्यपारियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही अखिल महिला बाजार खुलने वाली है। इसका शिलान्यास 19 अक्टूबर को चारबाग इलाके में किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि अखिल महिला बाजार को पहली बार इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रस्तावित किया गया था। इसी कड़ी में महापौर संयुक्ता भाटिया ने परियोजना के नगर अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और वास्तुकार के साथ मिलकर स्थल का निरीक्षण भी किया था। साथ ही उन्होंने नगर अभियंता सुधीर कन्नोजिया को पहले चरण में जमीन खाली कराकर मिट्टी की जांच कराने का निर्देश दिया था।

Women market will start soon in Lucknow