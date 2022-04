Yogi की कैबिनेट: Lab टेक्निशियन पद पर सीधी भर्ती को मंजूरी, होम गार्ड भी चलाएँगे पिस्टल

उत्तर प्रदेश में अब होम गार्डों को भी मिलेगी सुविधाएं - एक हज़ार रु में लखनऊ से आगरा, काशी, मथुरा की यात्रा कराने का प्लान बना चुकी है जल्दी ही इसकी बुकिंग भी शुरू हो जाएगा।

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य और पर्यटन पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में एक दर्जन से अधिक मामलों को हरी झंडी दी गयी। जिसमें मेडिकल विभाग में टेक्निकल पदों पर सीधी भर्ती, होम गार्डों के लिए पिस्टल का पैसा और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

Yogi Adityanath with Cabinet in Lokbhawan on Tuesday