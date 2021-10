योगी सरकार ने बदले अतिथि गृह के नाम, अब यूपी सदन कहलाएगा त्रिवेणी, यूपी भवन हुआ ‘संगम’

Yogi government changed name of guest house UP Sadan will be Triveni- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने अपने नौ गेस्ट हाउस के नाम बदल दिए हैं। लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित अन्य जगहों पर अपने गृह स्थान के नाम योगी सरकार ने बदले हैं। राज्य सम्पत्ति विभाग के इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।