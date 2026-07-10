बच्चे का नाम तय नहीं? जानें Birth Certificate बनवाने के नियम और 6 अहम सवालों के जवाब

अक्सर माता-पिता इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि बच्चे का नाम तय हुए बिना सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? या घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? अगर आप भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं, तो इन 6 जरूरी सवालों के जवाब आपके बहुत काम आएंगे। भारत में 'जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969' (Registration of Births and Deaths Act) के तहत इसके स्पष्ट नियम हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं।