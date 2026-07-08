UTI : मानसून में यूरिन इंफेक्शन को न लें हल्के में! किडनी पर हो सकता है असर, डॉक्टर से समझें बचाव के सटीक उपाय

UTI in Monsoon: भारत में मानसून का मौसम चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दिलाता है, लेकिन यह अपने साथ कई स्वास्थ्य चुनौतियां भी लेकर आता है। इनमें से एक सबसे आम और गंभीर समस्या है - यूरिन इन्फेक्शन (UTI)। ऐसे मौसम में आपको यूरिन से संबंधित समस्याएं हो रही हैं तो इस बात को शोध और विशेषज्ञों के नजरिए से समझ लें।