ट्रेन नंबर: यह ट्रेन सेवा 74010 (जींद से सोनीपत) और 74009 (सोनीपत से जींद) के रूप में हर दिन (Daily) संचालित की जाएगी।

यात्रा का समय: ट्रेन संख्या 74010 सुबह 07:40 बजे जींद से अपनी यात्रा शुरू करेगी और ठीक 2 घंटे का सफर तय करके 09:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी। वहीं, वापसी की दिशा में ट्रेन संख्या 74009 सोनीपत से सुबह 10:40 बजे रवाना होगी और दोपहर 13:00 बजे वापस जींद पहुंचेगी।

स्टॉपेज (ठहराव): इस रूट पर आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। यह ट्रेन बीच के 13 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें जींद सिटी, पाण्डु पिंडारा, ललित खेड़ा, भाम्बेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, रभड़ा, लाठ, मोहाना हरियाणा और बरवासनी रेलवे स्टेशन शामिल हैं।