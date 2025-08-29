CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 2 हजार पदों पर होगी भर्ती, इतनी होगी सैलरी

CG Job: जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद द्वारा शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितबर 2025 को रोजगार मेला आयोजन किया जाएगा।
यह मेला शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में प्रात: 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा कप्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग, बीमा एजेंट, बीमा सखी, बैंक एजेंट, ग्रामीण बैंक मित्र, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर सहित विभिन्न पदों के लिए लगभग 2000 रिक्तियों पर भर्ती की जाएंगी। चयनित उमीदवारों को मासिक वेतन 7 हजार से 32 हजार रुपए तक प्रदान किया जाएगा।
इन पदों के लिए 8वीं से लेकर स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीई एवं एमबीए उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। इच्छुक आवेदकों को क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन करना होगा एवं निर्धारित तिथि को मेला स्थल पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। रोजगार के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति साथ लेकर आएं।