अग्निवीर बनना है तो यहां आएं, सीधे सेना में भेज देता यह ऑफिस, 904 युवाओं को बना दिया सैनिक

महूPublished: Mar 20, 2024 08:26:20 pm Submitted by: deepak deewan

Mhow Army Recruitment Office made the most Agniveer in MP

सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए बेहद लकी

Mhow Army Recruitment Office made the most Agniveer in MP - सीमाओं की रक्षा करने और देश के लिए मर मिटने का जज्बा भला किस में नहीं होता! यही कारण है कि सेना में जाने के लिए हर युवा बेकरार रहता है। हालांकि इसके लिए बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। सैनिकों के 100—200 पदों के लिए भी लाखों आवेदन आते हैं। ऐसे में एमपी का एक ऐसा ऑफिस है जो सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए बेहद लकी बन गया है। यहां से पिछले साल सबसे ज्यादा अग्निवीर चुने गए थे। अच्छी बात यह है कि इस साल भी यहां अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है जिसके लिए कार्यालय में हजारों आवेदन आए हैं।