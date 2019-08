ऐसे बनें अच्छे Co-Worker, लगातार करेंगे तरक्की

Career Tips in Hindi: ऑफिस में हमारा अधिकतर समय सहकर्मियों के साथ निकलता है। वहां अलग-अलग परिवेश के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। अलग-अलग लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जहां एक ओर आप अपने सीनियर्स से काम करने के तरीकों को सीखते हैं वहीं दूसरी ओर अपने सहकर्मी से उस काम के साथ फ्रैंडली होना भी सीखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सहकर्मी आपसे कन्नी काटने लगते हैं। इसके पीछे वजह होती है आपका व्यवहार। यदि आपका व्यवहार फ्रैंडली नहीं है तो ऑफिस में कोई आपका शुभ चिंतक नहीं होगा। एक अच्छा को-वर्कर (सहकर्मी) बनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आइए अपनाते हैं कुछ आसान तरीके-

Art of small talk

ब्रेक के बीच अपने साथी कर्मचारियों से बात करने के लिए आप उनकी हॉबी, हैबिट्स पर चर्चा कर सकते हैं। आपकी इसी बात करने की कला से आप जल्दी ही नए साथियों के साथ आसानी से घुल-मिल पाएंगे। इससे ऑफिस में आपकी व्यवहार कुशल छवि बनेगी।

Avoid gossip

ऑफिस में घुलने-मिलने का मतलब यह नहीं है कि आप वहां गप मारने लग जाएं। यह बात बिल्कुल नहीं भूलें कि आप ऑफिस में बैठे हैं। किसी भी सहकर्मी के बारे में उसके पीछे से बुराई और सामने आते ही उसकेे पक्ष में खड़े होने जैसी हरकतें नहीं करें।

Respect other’s view

एक अच्छे सहकर्मी बनने के लिए यह बहुत जरूरी है आप सभी का सम्मान करें। अगर आप ऑफिस में उच्च पद पर हैं तो इसका मतलब यह नहीं है आप निम्न पद वाले लोगों का सम्मान नहीं करें। उनसे आप मधुरता से पेश आएं। किसी के आत्म-सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएं।

Ask what they think

लोगों को यह बात बहुत अच्छी लगती है जब कोई उनसे उनकी राय के बारे में पूछता है। इसलिए यह भी एक अच्छा रिश्ता बनाने का तरीका हो सकता है। आप ऑफिस में काम के बारे में अपने सहकर्मी से राय ले सकते हो। इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना भी न भूलें।

Return calls promptly

ऑफिस में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आपका फ्रैंडली होना बहुत जरूरी है। ऑफिस टाइम के बाद भी कोई सहकर्मी आपसे संपर्क करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर नहीं करें। यदि आप फोन कॉल्स और ई-मेल का टाइम पर जवाब नहीं देते हों तो धीरे-धीरे लोग आपसे दूर होते जाएंगे।

Spread your good cheer

कभी-कभी अपने सहकर्मियों के लिए लंच में कुछ खास लेकर आएं। जैसे आपके क्षेत्र विशेष की कोई प्रसिद्ध चीज हो तो उसे सहकर्मियों को अवश्य खिलाएं। इससे आपस में प्यार बढ़ता है। साथ ही आपका सहकर्मी आपके माहौल और परिवेश से जुड़ता है। इससे वर्किंगप्लेस पर आपके हेल्दी रिलेशन डवलप होते हैं।

Give compliments

ऑफिस में सहकर्मियों को उनके कॅरियर और व्यक्तिगत जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों का अभिनंदन करना न भूलें। इससे ऐसा मैसेज जाएगा कि आप दूसरों की उपलब्धि से खुश होते हैं। सहकर्मी भी आपकी तरक्की में आपके साथ होंगे।

ऑफिस में आपके साथ काम तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आप के करीब होते हैं। कई बार यह रिश्ते इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि ऑफिस छोडऩे के बाद भी इन रिश्तों में वही मधुरता रहती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दोस्ती की आड़ में आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि पेशेवर परिवेश को समझें, फिर वहां पर काम करने वालों से निकटता बढ़ाएं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके सहकर्मी आपसे कन्नी काटने लगते हैं या वे सहभागिता देने में पीछे हट जाते हैं। ऐसा वे आपके व्यवहार के चलते भी कर सकते हैं। इसलिए ऑफिस में सबसे सौहार्दपूर्ण ताल्लुकात रखें, उतना ही मेलजोल रखें, जो आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी पर तथा सह-कर्मियों की कार्य क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालें।