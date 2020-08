MS Windows 10 पर ऐसे मिलेंगे एडमिन राइट्स

अगर आप विंडोज 10 पर काम कर रहे हैं और अपने ऑफिस के किसी खास उद्देश्य के लिए अथवा कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एडमिन राइट्स हो। जानिए ये क्या होते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं।

विंडोज पर यूजर अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। यदि आपका यूजर अकाउंट स्टैंडर्ड लेवल का है तो आप पीसी या लैपटॉप में बदलाव नहीं कर सकते, कोई नया सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते और न ही पीसी की सैटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं। जानते हैं विंडोज 10 में एडमिन राइट्स पाने के तरीके-

एडमिन राइट की इजाजत है?

सबसे पहले यह जानना होगा कि कम्प्यूटर मालिक यानी आपके दफ्तर या पैरेंट्स की ओर से आपको सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया गया है। यदि ऐसा है तो आपको इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए और कुछ भी बदलाव करने से पहले उनसे एडमिन राइट देने का अनुरोध करना चाहिए।

जानिए अपने राइट्स

आप कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करते हैं तथा यह पूरी तरह इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पास एडमिन राइट्स हैं। यदि आपसे एडमिन पासवर्ड मांगा जाता है तो आपके पास स्टैंडर्ड अकाउंट के राइट्स हैं। ऐसे में आप एडमिन के अकाउंट से अपने आपको भी एडमिन राइट्स दे सकते हैं। इसके लिए Settings > Accounts > Family & other users में जाइए। Other People (या Your Family) में अपना अकाउंट चुनिए और इसे स्टैंडर्ड से एडमिनिस्ट्रेशन पर सैट कर दीजिए।

एडमिन पासवर्ड भूल गए

यदि आप अपना एडमिन पासवर्ड भूल गए हैं तो इसे रिकवर करने के भी कई तरीके हैं। यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ अपना अकाउंट बनाया है तो माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल से इसे रिकवर कर सकते हैं। यदि अन्य तरीके से एडमिन पासवर्ड बनाया गया है तो आप रजिस्ट्री फाइल में कुछ चेंज कर कम्प्यूटर को सीधे एक्सेस कर सकते हैं। रजिस्ट्री में एडिट करने की जानकारी आपको इंटरनेट से मिल सकती है।