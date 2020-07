अपने खोए हुए स्मार्टफोन की लोकेशन खोजें, जानिए आसान टिप्स

यदि आपका स्मार्टफोन खो गया है तो यह आपके लिए तनाव देने वाला समय हो सकता है। ऐसे में आप गहरी सांस लीजिए और इसे ढूंढने के लिए सबसे पहले एंड्रॉयड या आइओएस के बिल्ट इन फीचर्स की मदद लीजिए-

Android

एंड्रॉयड पर आधारित फोन को ढूंढने के लिए आपको उस जीमेल पते को एक्सेस करने की जरूरत होगी, जिससे आपने अपने फोन को सिंक किया है। यानी वह मेल पता जिससे आपने अपने एंड्रॉयड फोन के गूगल अकाउंट को साइन इन किया है। इसके बाद आप किसी भी ब्राउजर में गूगल खोलिए, अपने उसी अकाउंट से इसे साइन-इन कीजिए, जो आपके फोन में एक्टिव है। इसके बाद सर्च बार में find my lost phone भरिए और नतीजे देखिए। यहां आपको सीधे ही आपके फोन की लोकेशन दिखाई देगी। इस काम के लिए आप सीधे ही इस वेबपते को भी खोल सकते हैं-

https://bit.ly/techguru195

यहां आप अपने डिवाइस को सर्च कर 5 मिनट तक उसकी रिंग ऑन कर सकते हैं, उसका डेटा इरेज कर सकते हैं और गूगल से साइन आउट भी कर सकते हैं।

iPhone

खोए हुए आइफोन की लोकेशन का पता लगाने के लिए सबसे पहले Settings > [your name] > iCloud पर टैप करें। यदि आप iOS 10.2 या इससे पिछला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो Settings > iCloud पर जाएं। इसके बाद बॉटम की ओर स्क्रॉल करें और My iPhone विकल्प को ढूंढे। यहां Find My iPhone को ऑन करने के लिए स्लाइड करें और अपनी Last Location का पता लगाइए। यदि इस दौरान आपको साइन इन करने को कहा जाए, तो आप इसके लिए अपनी एपल आइडी का इस्तेमाल करें।