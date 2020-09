IIT, रुड़की देगा युवाओं को सालाना 6 लाख रुपए, ऐसे करें अप्लाई

Scholarship Alert: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुडक़ी के डिपार्टमेंट ऑफ मेथेमेटिक्स ने पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक 15 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इस फेलोशिप के तहत चयनित आवेदकों को विभाग द्वारा तय किए गए प्रोजेक्ट पर रिसर्च करनी होगी।

क्या है योग्यता

पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए जरूरी है कि आवेदकों ने मेथेमेटिक्स में पीएचडी की हुई हो। साथ ही उन्हें एडिटिव कॉम्बिनेटोरिक्स और कॉम्बिनेटोरियल नंबर थ्योरी की अच्छी जानकारी हो। आवेदकों के पास ACI या SCII आधारित जरनल्स में कम से कम 2 बेहतरीन पब्लिकेशन होने चाहिए। अगर आवेदकों के पास नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स से संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च का 1 या 2 साल का अनुभव होगा तो बेहतर होगा।

क्या होंगे फायदे

इस फेलोशिप की अवधि 2 वर्ष की होगी। चयनित आवेदकों को फेलोशिप के पहले साल में 55 हजार रुपए प्रति महीने की फेलोशिप और दूसरे साल भी 55 हजार रुपए प्रति महीने की फेलोशिप दी जाएगी। इसके अलावा आवेदकों को हर साल 50 हजार रुपए का कंटिंजेंसी ग्रांट भी दिया जाएगा।

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए आवेदकों को एक कवर लेटर, सीवी, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस के साथ अपनी पिछली रिसर्च और आगे की रिसर्च के प्लान्स के बारे में एक रिसर्च स्टेटमेंट इन मेल आईडी पर ई-मेल और रेग्युलर मेल करनी होगी -

Professor and Head, Department of Mathematics,

Indian Institute of Technology Roorkee,

Roorkee-247667, India

Email: [email protected]

with a cc to [email protected]