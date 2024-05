Mandla Accident – बारातियों से भरी बोलेरो से जा भिड़ा तेज रफ़्तार ट्रक, दो की मौत, नौ लोग घायल

Mandla Accident – बारातियों से भरी बोलेरो से जा भिड़ा तेज रफ़्तार ट्रक, दो की मौत, नौ लोग घायल

Mandla accident – Two killed in road accident in Mandla हादसा तब हुआ जब बारातियों से भरी एक बोलेरो की ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। मंडला जिले के नारायणगंज थाना में जबलपुर के पास यह हादसा हुआ।

मंडला•May 07, 2024 / 09:20 pm• deepak deewan

Mandla Accident – Two killed in road accident in Mandla – एमपी के मंडला में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां भीषण रोड एक्सीडेंट Road Accident में दो लोगों की मौत हो गई जबकि नौ लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब बारातियों से भरी एक बोलेरो की ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। मंडला जिले के नारायणगंज थाना में जबलपुर के पास यह हादसा हुआ। घायलों को तुरंत इलाज के लिए जबलपुर भेज दिया गया। घायलों में पांच की हालत गंभीर है। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।