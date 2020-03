Coronavirus Lockdown के बीच बड़ी सूचना, 15 दिन के अंतर में ही बुक कर पाएंगे Gas Cylinder

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कोरोना वायरस की लोगों से पैनिक बुकिंग ना कराने की अपील की है। साथ ही कंपनी ने कहा है कि अब 15 दिन के अंतर पर ही रसोई गैस की बुकिंग कराई जा सकेगी। जब से देश में लॉकडाउन हुआ है तब से देश में घरेलू गैस सिलेंडर की डिमांड इजाफा हुआ है। जानकारों की मानें तो इस दौरान 200 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आईओसीएल की ओर से गैस बुकिंग के बारे में और क्या कहा है...

Sanjiv Singh, @ChairmanIOCL talks about ample stock of petroleum products. All IndianOil locations and touch points are functional. Kindly avoid panic buying. Watch the video for more. #StayHomeStaySafe #CoronaStopKaroNa #IndiaFightsCorona @dpradhanbjp @PetroleumMin pic.twitter.com/0w98XLHiYF