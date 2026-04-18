Share Market में सोमवार को तूफानी तेजी की उम्मीद, होर्मुज खुलने से ग्लोबल मार्केट में आई शानदार तेजी, क्रूड ऑयल 12% गिरा

ईरान के इस ऐलान से कुछ सेकेंड में ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 98 डॉलर प्रति बैरल से 12% घटकर 88 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। अमेरिकी क्रूड डब्ल्यूटीआइ तो 83 डॉलर तक फिसल गया। ईरान की इस घोषणा से 5 मिनट से भी कम समय में ग्लोबल शेयर बाजार 1.5% तक उछल गए। क्रूड की कीमतों में गिरावट और होर्मुज से सप्लाई फिर शुरू होने से अमेरिकी बाजार डाउ जोंस में 2% से अधिक की तेजी आई। यूरोपीय बाजार भी 2% चढ़े। गिफ्ट निफ्टी भी 1.75% चढ़कर 24,850 पर पहुंच गया, जिससे सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गैपअप अपनिंग की उम्मीद है।