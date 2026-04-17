Share Market: सेंसेक्स आज 500 पॉइंट उछला, ऑटो और FMCG सेक्टर में तेजी, मेटल स्टॉक्स लुढ़के

आज Nifty 50 में शामिल कंपनी Zen Technologies को भारत सरकार से Arms Act, 1959 के तहत हथियार निर्माण का लाइसेंस मिल गया है, जिसके बाद इसके शेयर में जोरदार तेजी देखी गई। कंपनी का शेयर करीब 6.68 फीसदी बढ़कर 1,627.60 रुपये पर पहुंच गया। दिन के दौरान इसने ₹1,641 का उच्च स्तर और ₹1,518.55 का निचला स्तर छुआ। साथ ही, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी बढ़ गया और यह 1,29,678 शेयर रहा, जो इसके पिछले 5 दिनों के औसत 66,583 शेयरों से लगभग 94.76 फीसदी ज्यादा है।