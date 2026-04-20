Top Gainers and Losers: एथर एनर्जी और वैबको इंडिया समेत इन शेयरों में आज भारी तेजी, उधर लुढ़क गए ये 10 स्टॉक्स

Top Gainers and Losers: भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। सोमवार दोपहर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.29 फीसदी या 217 अंक की बढ़त के साथ 78,724 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.28 फीसदी या 68 अंक की बढ़त के साथ 24,423 पर ट्रेड करता दिखा। एनएसई पर ट्रे़डेड 3,364 शेयरों में से 1390 शेयर हरे निशान पर, 1860 शेयर लाल निशान पर और 120 शेयर बिना किसी बदलाव के ट्रेड करते दिखे। आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया और निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर में देखने को मिली। आइए जानते हैं कि आज किन शेयरों में अच्छी तेजी और किन शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।