20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Top Gainers and Losers: एथर एनर्जी और वैबको इंडिया समेत इन शेयरों में आज भारी तेजी, उधर लुढ़क गए ये 10 स्टॉक्स

Stock Market Today: स्टॉक मार्केट में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सरकारी बैंक और मीडिया शेयरों में अच्छी तेजी दिखाई दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 20, 2026

Top Gainers and Losers

मार्केट आज बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। (PC: AI)

Top Gainers and Losers: भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। सोमवार दोपहर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.29 फीसदी या 217 अंक की बढ़त के साथ 78,724 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.28 फीसदी या 68 अंक की बढ़त के साथ 24,423 पर ट्रेड करता दिखा। एनएसई पर ट्रे़डेड 3,364 शेयरों में से 1390 शेयर हरे निशान पर, 1860 शेयर लाल निशान पर और 120 शेयर बिना किसी बदलाव के ट्रेड करते दिखे। आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया और निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर में देखने को मिली। आइए जानते हैं कि आज किन शेयरों में अच्छी तेजी और किन शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।

इन शेयरों में आई अच्छी तेजी

  1. त्रिवेणी टर्बाइन का शेयर 14.59 फीसदी की तेजी के साथ 589.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।
  2. क्वालिटी वॉल्स का शेयर 8.15% बढ़कर 28.14 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।
  3. ज्योति CNC ऑटोमेशन का शेयर 6.30% बढ़कर 751.8 पर पहुंच गया।
  4. एथर एनर्जी का शेयर 5.89% बढ़कर 901.05 रुपये पर पहुंच गया।
  5. वैबको इंडिया का शेयर 5.58% बढ़कर 15,309 पर पहुंच गया।
  6. ग्रेफाइट इंडिया का शेयर 5.26% बढ़कर 714.9 रुपये पर पहुंचा।
  7. श्नाइडर का शेयर 5% बढ़कर 1,088 रुपये पर पहुंच गया।
  8. सीईएससी का शेयर 4.59% बढ़कर 179.35 रुपये पर पहुंच गया।
  9. बलरामपुर चीनी का शेयर 4.58% बढ़कर 508.25 रुपये पर पहुंचा गया।
  10. जी एंटरटेनमेंट का शेयर 4.35% बढ़कर 84.56 रुपये पर पहुंच गया।

इन शेयरों में आई गिरावट

  1. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर 7.57% गिरकर 125.54 रुपये रह गया।
  2. गुजरात मिनरल डेवलपमेंट का शेयर 5.83% गिरकर 693.95 रुपये रह गया।
  3. रिलायंस इंफ्रा का शेयर 5% गिरकर 82.79 रुपये रह गया।
  4. सुवेन फार्मा का शेयर 4.50% गिरकर 373 रुपये रह गया।
  5. इन्वेंचुरस नॉलेज का शेयर 4.27% गिरकर 1,435 रुपये रह गया।
  6. टाटा टेलीसर्विसेज का शेयर 3.68% गिरकर 44 रुपये रह गया।
  7. आधार हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 3.61% गिरकर 478.55 रुपये रह गया।
  8. आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर 3.36% गिरकर 13.81 रुपये रह गया।
  9. ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर 3.26% गिरकर 39.49 रुपये रह गया।
  10. केईसी इंटरनेशनल का शेयर 3.26% गिरकर 561.15 रुपये रह गया।

ये भी पढ़ें

DA Hike News: सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, अब कितनी बढ़कर आएगी कर्मचारियों की सैलरी? समझिए कैलकुलेशन
कारोबार
DA Hike News 8th Pay Commission

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Apr 2026 03:24 pm

Hindi News / Business / Top Gainers and Losers: एथर एनर्जी और वैबको इंडिया समेत इन शेयरों में आज भारी तेजी, उधर लुढ़क गए ये 10 स्टॉक्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

जीवन जीने के लिए कितने पैसे होने चाहिए? जिसके बाद आपको नहीं पड़े कमाने की जरूरत

Financial Independence
कारोबार

US Iran War: क्या होर्मुज स्ट्रेट अब नहीं खुलने वाला? ट्रंप वॉर की असली कीमत चुकाने की कर लें तैयारी

US Iran War Strait of Hormuz
कारोबार

Petrol Diesel Prices: होर्मुज बंद होने से आसमान पर कच्चे तेल की कीमतें, जानिए आपके शहर में क्या हैं आज पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Prices
कारोबार

Spending Tip: कमाई मोटी फिर भी जेब खाली… क्यों लोगों के पास नहीं बच रहे पैसे?

Spending Tip
कारोबार

Gold Silver Price Today: होर्मुज में गोलीबारी से सोने में भारी गिरावट, चांदी में आई जबरदस्त मंदी, जानिए क्या रह गए भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.