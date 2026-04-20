Spending Tip: कमाई मोटी फिर भी जेब खाली… क्यों लोगों के पास नहीं बच रहे पैसे?

उदाहरण के लिए फूड डिलीवरी को लें। यह आमतौर पर एक बड़ा बिल नहीं होता, बल्कि महीने भर में 8-12 छोटे-छोटे ऑर्डर होते हैं। हर ऑर्डर पर 40 से 80 रुपए तक फीस लगती है। सुविधा सेवाओं में डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस, टैक्स, टिप, प्रीमियम शुल्क भी जुड़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में फूड डिलीवरी ऐप्स की प्लेटफॉर्म फीस लगातार बढ़ी है। 2023 में यह फीस 2 रुपए थी, मार्च 2026 तक 17.58 रुपए तक पहुंच गई है। अगर हफ्ते में तीन बार ऑर्डर तो प्लेटफॉर्म फीस के रूप में ही 150-250 रुपए हर महीने अतिरिक्त खर्च हो सकता है। यदि महीने में 12 ऑर्डर किए तो बढ़ी हुई प्लेटफॉर्म फीस व डिलीवरी चार्ज मिलाकर 900 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होंगे।