Petrol Diesel Prices: होर्मुज बंद होने से आसमान पर कच्चे तेल की कीमतें, जानिए आपके शहर में क्या हैं आज पेट्रोल-डीजल के दाम

शनिवार को बंदी की घोषणा के बाद ईरानी गनबोट्स ने वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे टैंकरों पर गोलीबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे युद्धविराम का उल्लंघन बताया और कहा कि “हमारी नाकाबंदी ने पहले ही इस मार्ग को बंद कर दिया है।” रविवार को अमेरिकी सेना ने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे एक ईरानी झंडे वाले जहाज पर कई राउंड फायर किए। इसके बाद “टूस्का” नामक जहाज को कब्जे में ले गया। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि वह जल्द ही जवाबी कार्रवाई करेगी और इसे “अमेरिकी सशस्त्र डकैती” बताया। ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, रविवार को कोई भी तेल टैंकर इस मार्ग से नहीं गुजरा।