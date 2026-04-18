ICICI Bank के मुनाफे में 21% का जबरदस्त उछाल, निवेशकों के लिए डिविडेंड की घोषणा, जानिए कैसा रहा रिजल्ट

ICICI बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII 22,979 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल से 8.4 फीसदी ज्यादा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.32 फीसदी पर टिका रहा। कोर ऑपरेटिंग मुनाफा 18,305 करोड़ रहा। हालांकि खर्च भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग खर्च सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़कर 12,089 करोड़ हो गया। लेकिन प्रोविजन यानी डूबत कर्ज के लिए रखी रकम घटकर महज 96 करोड़ रह गई जो पिछले साल 891 करोड़ थी। यह बताता है कि बैंक के कर्ज की गुणवत्ता बेहतर हुई है।