10 साल की दलित बच्ची को नकाबपोश दरिंदों ने उठाया, मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हैवानियत; मथुरा में निर्दयता की हदें पार

10 year old dalit girl raped in Mathura: मथुरा जिले के मगोर्रा थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय दलित बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। शनिवार शाम हुई इस घटना ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया। दो नकाबपोश युवक बच्ची को अकेले देखकर उठा ले गए और पास स्थित मंदिर के पास उसकी अस्मिता को रौंद डाला। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है।