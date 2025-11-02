10 साल की दलित बच्ची को नकाबपोश दरिंदों ने उठाया, मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हैवानियत; मथुरा में निर्दयता की हदें पार

मथुरा में निर्दयता की हदें पार | Image Source - Patrika
10 year old dalit girl raped in Mathura: मथुरा जिले के मगोर्रा थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय दलित बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। शनिवार शाम हुई इस घटना ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया। दो नकाबपोश युवक बच्ची को अकेले देखकर उठा ले गए और पास स्थित मंदिर के पास उसकी अस्मिता को रौंद डाला। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है।
घटना उस वक्त हुई जब मजदूर की दो बेटियां गांव के बाहर एक कुएं पर कपड़े धो रही थीं। बड़ी बहन थोड़ी देर में कपड़े लेकर घर लौट आई, लेकिन छोटी वहीं रह गई। तभी बाइक पर सवार होकर दो नकाबपोश युवक वहां पहुंचे। उन्होंने पहले बच्ची से पानी मांगा और जब वह देने लगी, तो उसे वहीं से जबरन उठा ले गए।
आरोपियों ने बच्ची को मंदिर के पास ले जाकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल सके। इसके बाद उन दरिंदों ने उसके साथ बर्बरता की। कुछ देर बाद राहगीरों को आता देख आरोपी घबरा गए और मौके से बाइक लेकर फरार हो गए।
घटना के बाद बच्ची किसी तरह खुद को संभालते हुए घर लौट आई। उसके चेहरे पर डर और सदमा साफ झलक रहा था। पिता ने बताया कि जब बच्ची ने पूरी बातें बताईं तो पूरा परिवार टूट गया। पिता ने तुरंत थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
घटना की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एसपी क्राइम अवनीश मिश्रा और सीओ अनिल सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए छह टीमें गठित की गई हैं और क्षेत्र के सभी रास्तों व सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
गांव में वर्तमान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी देखभाल कर रही है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाया है।
मथुरा
उत्तर प्रदेश
