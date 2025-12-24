Winter Vacation 2025: बजट है कम लेकिन जगह में होना चाहिए दम! छुट्टियों को यादगार बना देंगे UP के 5 शहर

Winter Vacation 2025: अगर आप सर्दियों की छुट्टियों के दौरान घूमने की योजना बना रहे हैं, लेकिन खर्च को लेकर परेशान हैं, तो उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों की यात्रा आपके लिए शानदार विकल्प बन सकती है। इस टूर की खास बात यह है कि पूरी यात्रा का अनुमानित खर्च मात्र 10 से 12 हजार रुपये के बीच रखा जा सकता है। कम बजट में घूमने के शौकीन लोगों के साथ-साथ इतिहास में रुचि रखने वाले और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह सफर एकदम उपयुक्त और यादगार साबित हो सकता है।