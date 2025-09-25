Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

‘महाराजा एक्सप्रेस’ से वृंदावन पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बांके बिहारी के किए दर्शन, कई धार्मिक स्थलों पर जाएंगी

Mathura News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुनिया की लग्जरी ट्रेन 'महाराजा एक्सप्रेस' से वृंदावन पहुंचीं। उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और श्रीकुब्जा मंदिर व सुदामा कुटी जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति का यह दौरा 7 घंटे का रहेगा, जिसमें वह कई धार्मिक स्थलों पर जाएंगी।

मथुरा

Mohd Danish

Sep 25, 2025

president droupadi murmu visits mathura vrindavan by maharaja express
‘महाराजा एक्सप्रेस’ से वृंदावन पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू | Image Source - 'X' @IANS

President droupadi murmu visits mathura vrindavan: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में शुमार ‘महाराजा एक्सप्रेस’ से मथुरा जिले के वृंदावन पहुंचीं। उनके आगमन पर पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होकर राष्ट्रपति करीब डेढ़ घंटे बाद वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं।

लग्जरी ट्रेन का भव्य सफर

राष्ट्रपति के इस खास दौरे के लिए महाराजा एक्सप्रेस के 18 में से 12 कोच केवल उनके और उनके स्टाफ के लिए आरक्षित रखे गए। इनमें प्रेसिडेंशियल सुइट, डीलक्स सुइट, रेस्टोरेंट, लाउंज और पावर कार शामिल थे। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं के उच्चतम स्तर की व्यवस्था की गई।

बांके बिहारी मंदिर में दर्शन

वृंदावन पहुंचने के बाद राष्ट्रपति सीधे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचीं। मंदिर के गोस्वामी फ्रैंकी गोस्वामी ने उन्हें विधिवत पूजा-अर्चना करवाई। राष्ट्रपति यहां करीब आधे घंटे तक रहीं और गहन श्रद्धा के साथ दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण को करीब से महसूस किया और काफी प्रसन्न दिखाई दीं।

धार्मिक स्थलों की यात्रा

बांके बिहारी मंदिर के बाद राष्ट्रपति श्रीकुब्जा मंदिर और सुदामा कुटी भी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान के भी दर्शन करेंगी। उल्लेखनीय है कि वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान जाने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पावन स्थल पर दर्शन किए थे।

आध्यात्मिक जुड़ाव और भेंट

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने दर्शन के दौरान ठाकुर जी को भेंट स्वरूप एक लिफाफा भी अर्पित किया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रपति को वृंदावन की संस्कृति और आस्था से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और वह यहां के वातावरण से काफी प्रभावित हुईं।

7 घंटे तक चलेगा दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह वृंदावन दौरा करीब 7 घंटे तक चलेगा। इस दौरान वह कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करेंगी। पूरे शहर में उनके स्वागत और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं।

25 Sept 2025 12:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / 'महाराजा एक्सप्रेस' से वृंदावन पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बांके बिहारी के किए दर्शन, कई धार्मिक स्थलों पर जाएंगी

