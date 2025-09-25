‘महाराजा एक्सप्रेस’ से वृंदावन पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बांके बिहारी के किए दर्शन, कई धार्मिक स्थलों पर जाएंगी

President droupadi murmu visits mathura vrindavan: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में शुमार ‘महाराजा एक्सप्रेस’ से मथुरा जिले के वृंदावन पहुंचीं। उनके आगमन पर पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होकर राष्ट्रपति करीब डेढ़ घंटे बाद वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं।