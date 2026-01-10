‘पुरुषों के लिए सिर्फ नीला ड्रम…’ भक्त के सवालों पर अनिरुद्धाचार्य का जवाब सुनकर लोग रह गए दंग

हालांकि, अनिरुद्धाचार्य महाराज कई बार अपने बयानों के चलते विवादों में भी घिर चुके हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। अब इसी कड़ी में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक भक्त उनसे पुरुष आयोग को लेकर सवाल करता है। भक्त पूछता है - "महाराज, भारत में महिला आयोग तो है, लेकिन पुरुष आयोग क्यों नहीं है? जब महिलाओं द्वारा पुरुषों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, तो पुरुष आयोग बनना चाहिए या नहीं?" अनिरुद्धाचार्य महाराज जवाब देते हैं - "पुरुषों की कोई नहीं सुनता। आयोग बना भी लोगे तो क्या करोगे? सुनेगा कौन?" फिर भक्त कहता है - "तो महाराज, पुरुष फिर कैसे सुरक्षित रहेंगे?" तब महाराज मजाकिया अंदाज में कहते हैं - "पुरुष का भाग्य में केवल ड्रम लिखा है। नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और उनके आसपास रहो, उनको रखो। पुरुषों के भाग्य में केवल ड्रम है।"