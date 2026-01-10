10 जनवरी 2026,

मथुरा

‘पुरुषों के लिए सिर्फ नीला ड्रम…’ भक्त के सवालों पर अनिरुद्धाचार्य का जवाब सुनकर लोग रह गए दंग

सोशल मीडिया पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुरुष आयोग को लेकर सवाल का जवाब मजाकिया अंदाज में देते हैं।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Anuj Singh

Jan 10, 2026

भक्त के सवाल पर अनिरुद्धाचार्य का मजाकिया जवाब वायरल

भक्त के सवाल पर अनिरुद्धाचार्य का मजाकिया जवाब वायरल Source- Instagram

Aniruddhacharya Viral Video: सोशल मीडिया पर पुकी बाबा के नाम से मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य अपनी कथाओं में मजेदार और कभी-कभी चौंकाने वाले अंदाज में बात करते हैं, जो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो जाते हैं। वायरल वीडियो को लेकर कभी कथावाचक वाहवाही होती है, तो कभी-कभी उनको ट्रोल भी किया जाता है। उनके पास भक्त अलग-अलग तरह के सवाल लेकर आते हैं, जैसे सफर में पूड़ी ले जाएं या रोटी, या कोई महिला बेसुरी आवाज में गाना गाने लगती है। इन सबके कारण उनके मीम भी बहुत वायरल होते रहते हैं।

वायरल वीडियो में भक्त का सवाल

हालांकि, अनिरुद्धाचार्य महाराज कई बार अपने बयानों के चलते विवादों में भी घिर चुके हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। अब इसी कड़ी में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक भक्त उनसे पुरुष आयोग को लेकर सवाल करता है। भक्त पूछता है - "महाराज, भारत में महिला आयोग तो है, लेकिन पुरुष आयोग क्यों नहीं है? जब महिलाओं द्वारा पुरुषों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, तो पुरुष आयोग बनना चाहिए या नहीं?" अनिरुद्धाचार्य महाराज जवाब देते हैं - "पुरुषों की कोई नहीं सुनता। आयोग बना भी लोगे तो क्या करोगे? सुनेगा कौन?" फिर भक्त कहता है - "तो महाराज, पुरुष फिर कैसे सुरक्षित रहेंगे?" तब महाराज मजाकिया अंदाज में कहते हैं - "पुरुष का भाग्य में केवल ड्रम लिखा है। नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और उनके आसपास रहो, उनको रखो। पुरुषों के भाग्य में केवल ड्रम है।"

लोग कर रहे हैं कमेंट

इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा - "गुरु जी की बात में दम तो है।" दूसरे ने कहा - "यह बहुत अच्छा संदेश है। पुरुषों को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर परेशान करती रही तो देश आगे नहीं बढ़ सकता।" कुछ लोगों ने इसे मजाकिया बताया, तो कुछ ने पुरुषों की समस्या पर गंभीरता से चर्चा की। यह वीडियो लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहा है। अनिरुद्धाचार्य महाराज का यह अंदाज ही उन्हें इतना पॉपुलर बनाता है कि उनके हर वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं। ऐसे में यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है।

Published on:

10 Jan 2026 07:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / ‘पुरुषों के लिए सिर्फ नीला ड्रम…’ भक्त के सवालों पर अनिरुद्धाचार्य का जवाब सुनकर लोग रह गए दंग

