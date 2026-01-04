भारत से लंदन की पैदल यात्रा: जैन मुनियों से बोले प्रेमानंद महाराज- दर्शन से मिलेगा विश्व शांति का संदेश

उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन पहुंचे जैन मुनियों ने संत परमानंद महाराज से मुलाकात की। ‌विश्व शांति के लिए जैन मुनि 25000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। इस दौरान 25 देशों से भी गुजरेंगे। यह यात्रा पूरी तरह पैदल होगी। इसमें जहाज या कोई किसी अन्य साधन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैन मुनियों ने बताया कि यह सनातन संदेश विश्व शांति को लेकर हो रहा है। "आप विश्व शांति का काम पहले से ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें विश्व शांति का संदेश दें जिसे हम लेकर आगे बढ़ें।"