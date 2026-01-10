मोहन भागवत बोले- हम एक होंगे, तोड़ने वाली ताकतें उतनी कमजोर होंगी, 500 साल के संघर्ष का किया जिक्र

मोहन भागवत ने कहा कि जो शक्तियां आज सामने दिखाई देती हैं। वे अंदर से कमजोर हो चुकी हैं। दुनिया भर में संघर्ष कर रही हैं। वे हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकतीं। लेकिन समस्या यह है कि जिस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए थी। वह पूरी तरह नहीं हो पाई है। इसी कारण कई बार वे हमारे सामने सक्रिय दिखती हैं। उन्होंने समाज से अपील की कि जैसे हम रोज अपने और अपने परिवार के लिए प्रयास करते हैं। वैसे ही समाज के लिए भी नियमित रूप से कुछ करना चाहिए।