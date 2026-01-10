10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मथुरा

मोहन भागवत बोले- हम एक होंगे, तोड़ने वाली ताकतें उतनी कमजोर होंगी, 500 साल के संघर्ष का किया जिक्र

वृंदावन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, समाज की एकता से तोड़ने वाली ताकतें कमजोर होंगी। 500 साल के संघर्ष, भक्ति, सनातन धर्म, पर्यावरण और समाज सेवा पर दिया बड़ा संदेश।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mahendra Tiwari

Jan 10, 2026

मोहन भागवत फोटो सोर्स RSS X Account

मोहन भागवत फोटो सोर्स RSS X Account

वृंदावन स्थित सुदामा कुटी आश्रम के शताब्दी महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म, सामाजिक एकता, भक्ति और आत्मसाधना पर विस्तार से विचार रखे।

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे सनातन परंपरा से जुड़े लोग एकजुट होते जाएंगे। वैसे-वैसे समाज को तोड़ने वाली ताकतें कमजोर होती चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में यह साफ दिखा है कि हिंदू समाज की एकता बढ़ने के साथ विभाजन फैलाने वाले तत्व बिखरते गए हैं।

जो शक्तियां आज सामने दिखाई देती, वे अंदर से कमजोर हो चुकी

मोहन भागवत ने कहा कि जो शक्तियां आज सामने दिखाई देती हैं। वे अंदर से कमजोर हो चुकी हैं। दुनिया भर में संघर्ष कर रही हैं। वे हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकतीं। लेकिन समस्या यह है कि जिस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए थी। वह पूरी तरह नहीं हो पाई है। इसी कारण कई बार वे हमारे सामने सक्रिय दिखती हैं। उन्होंने समाज से अपील की कि जैसे हम रोज अपने और अपने परिवार के लिए प्रयास करते हैं। वैसे ही समाज के लिए भी नियमित रूप से कुछ करना चाहिए।

देश ने 500 वर्षों तक मुगलों के शासन को झेला

कार्यक्रम के दौरान सरसंघचालक ने सुदामा दास जी महाराज के जीवन और नाभा पीठ के इतिहास पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि भारत ने करीब 500 वर्षों तक मुगलों के शासन को झेला। लेकिन यदि देश और धर्म को समाप्त होना होता। तो उसी समय हो गया होता। कठिन परिस्थितियों के बावजूद समाज ने अपने मूल्यों और आस्था को बचाए रखा। यह शक्ति कहां से आई इसका उत्तर भक्ति में है।

हम सृष्टि के स्वामी नहीं, बल्कि उसका हिस्सा

भागवत ने कहा कि पर्यावरण और मनुष्य अलग नहीं हैं। हम सृष्टि के स्वामी नहीं, बल्कि उसका हिस्सा हैं। हमारे पूर्वजों ने यही सत्य सिखाया है। उन्होंने बताया कि ज्ञान और कर्म का सही परिणाम तभी मिलता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में शांति और आनंद के साथ दूसरों के जीवन में भी सुख पहुंचाने का प्रयास करे।

समाज सेवा और परोपकार करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए

उन्होंने आत्मसाधना पर जोर देते हुए कहा कि बाहरी रूप और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन भीतर की एकता सदा बनी रहती है। एकांत में स्वयं को पहचानना और अपने अंदर मौजूद चैतन्य को समझना जरूरी है। उसी भावना के साथ समाज सेवा और परोपकार करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।

शताब्दी समारोह के अवसर पर निकाली शोभायात्रा

शताब्दी महोत्सव के अवसर पर शनिवार सुबह सुदामा कुटी आश्रम से भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई। महंत सुतीक्ष्ण दास महाराज रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। शोभायात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए दोपहर बाद आश्रम लौटकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संतजन उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 08:21 pm

Published on:

10 Jan 2026 08:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मोहन भागवत बोले- हम एक होंगे, तोड़ने वाली ताकतें उतनी कमजोर होंगी, 500 साल के संघर्ष का किया जिक्र

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘पुरुषों के लिए सिर्फ नीला ड्रम…’ भक्त के सवालों पर अनिरुद्धाचार्य का जवाब सुनकर लोग रह गए दंग

भक्त के सवाल पर अनिरुद्धाचार्य का मजाकिया जवाब वायरल
मथुरा

भारत से लंदन की पैदल यात्रा: जैन मुनियों से बोले प्रेमानंद महाराज- दर्शन से मिलेगा विश्व शांति का संदेश

जैन मुनि और संत प्रेमानंद महाराज (फोटो सोर्स- भजन मार्ग)
मथुरा

‘जो हिंदुओं को जलाता है, सनातनियों को जिंदा मारता है’, अनिरुद्धाचार्य महाराज बोले- खुद को भगवान समझते हैं बॉलीवुड के लोग

aniruddhacharya maharaj takes dig at shah rukh khan and bollywood also mentions bangladeshis
मथुरा

7 दिवसीय प्रवास पर मथुरा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, आगामी एजेंडों पर होगा महामंथन

Mohan Bhagwat in raipur
मथुरा

वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा वृंदावन पहुंचीं, संत प्रेमानंद महाराज से मिला जीत और अभ्यास का मंत्र

दीप्ति शर्मा फोटो सोर्स Bhajan marg
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.