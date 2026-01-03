वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा वृंदावन पहुंचीं, संत प्रेमानंद महाराज से मिला जीत और अभ्यास का मंत्र

उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई खिलाड़ी मैच जीतता है। तो सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरा देश यह महसूस करता है कि भारत जीता है। इससे समाज में प्रसन्नता फैलती है और यही सबसे बड़ा परोपकार है। लोगों को खुशी देना भी एक बड़ी सेवा है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है।

इस दौरान दीप्ति शर्मा संत प्रेमानंद महाराज के सामने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रहीं और उनकी बातें मुस्कुराते हुए सुनती रहीं।