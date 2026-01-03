3 जनवरी 2026,

मथुरा

वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा वृंदावन पहुंचीं, संत प्रेमानंद महाराज से मिला जीत और अभ्यास का मंत्र

मथुरा वृंदावन के केली कुंज आश्रम पहुंचकर क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। प्रेमानंद महाराज ने उन्हें जीत और अभ्यास का मूल मंत्र दिया।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mahendra Tiwari

Jan 03, 2026

दीप्ति शर्मा फोटो सोर्स Bhajan marg

दीप्ति शर्मा फोटो सोर्स Bhajan marg

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान खेल, अभ्यास, जीत और राष्ट्रीय गौरव को लेकर संत प्रेमानंद महाराज ने दीप्ति शर्मा को महत्वपूर्ण जीवन संदेश दिए।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा शुक्रवार को वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचीं। यहां उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम पहुंचने पर सेवादारों ने राधा रानी की प्रसादी चुनरी ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य नवल नागरी ने दीप्ति शर्मा का संत से परिचय कराया।

खेल से एक खिलाड़ी की जीत नहीं, बल्कि पूरे देश को खुशी होती

मुलाकात के दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने खेल और जीवन से जुड़े कई अहम विषयों पर दीप्ति शर्मा से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने कहा कि खेल में जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं होती। बल्कि उससे पूरे देश को खुशी मिलती है। भारत में खेल को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और गौरव से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए खिलाड़ियों को हमेशा बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

मनोरंजन पर ध्यान दिया तो करियर में उत्पन्न होगी बाधा

संत प्रेमानंद महाराज ने अभ्यास के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अक्सर खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतने के बाद अभ्यास में ढील दे देते हैं। और मनोरंजन की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यही आदत आगे बढ़ने में बाधा बनती है। जीत के बाद और अधिक सतर्क रहना चाहिए। रोजाना अभ्यास जारी रखना चाहिए। निरंतर मेहनत से ही खिलाड़ी अपने कौशल को निखार सकता है।

जब कोई खिलाड़ी मैच जीता है तो पूरा देश गौरव महसूस करता

उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई खिलाड़ी मैच जीतता है। तो सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरा देश यह महसूस करता है कि भारत जीता है। इससे समाज में प्रसन्नता फैलती है और यही सबसे बड़ा परोपकार है। लोगों को खुशी देना भी एक बड़ी सेवा है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है।
इस दौरान दीप्ति शर्मा संत प्रेमानंद महाराज के सामने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रहीं और उनकी बातें मुस्कुराते हुए सुनती रहीं।

दीप्ति शर्मा T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

गौरतलब है कि दीप्ति शर्मा महिला टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं। उन्होंने 133 मैचों में 152 विकेट अपने नाम किए हैं। हाल ही में विश्व कप में उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन ने भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके लिए 1.5 करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है।

Published on:

03 Jan 2026 09:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा वृंदावन पहुंचीं, संत प्रेमानंद महाराज से मिला जीत और अभ्यास का मंत्र

उत्तर प्रदेश

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का दावा…धनंजय सिंह का नाम लेते ही मुझे फंसाया गया, कोर्ट ने विवेचक को लगाई फटकार

Up news, Deoria, amitabh Thakur
देवरिया

दिनदहाड़े गोलियों से दहला गाजियाबाद: चलती थार से मोबाइल कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद बेखौफ बदमाश

ghaziabad daylight firing mobile trader attack
गाज़ियाबाद

माघ मेले के पहले ही स्नान में टूटी पुलिया, लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

प्रयागराज

दिनदहाड़े लूट और बजरंग दल कांड में लापरवाही, FIR दबाने व धाराएं बदलने पर एसएसपी ने प्रेमनगर इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर

बरेली

एसपीजी और एनएसजी कमांडो की तर्ज पर तैयार किए गए ‘साइबर कमांडो’, संभालेंगे डिजिटल जिम्मेदारी

लखनऊ
