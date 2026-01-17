Mau News: चाची ने भतीजे पर लगाया बलात्कार का आरोप, मुकदमा दर्ज़

Mau Crime: मऊ जिले के मधुबन क्षेत्र के एक गांव में एक युवक पर अपनी चाची के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक ने महिला के विरोध के बावजूद जबरन दुष्कर्म किया। जब महिला चिल्लाने लगी तो उसने उसे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद भी आरोपी मोबाइल फोन के माध्यम से लगातार धमकियां दे रहा था। महिला ने जब अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी तो आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर फिर से धमकियां जारी रखीं। इससे पीड़िता काफी मानसिक तनाव और परेशानी में है।
मधुबन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह एक पारिवारिक मामला है। प्रारंभिक बातचीत में पता चला है कि दोनों के बीच पिछले 5-6 वर्षों से संबंध चल रहे थे। फिलहाल, महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय है। मामले की जांच जारी है
