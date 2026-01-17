Mau News: चाची ने भतीजे पर लगाया बलात्कार का आरोप, मुकदमा दर्ज़

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक ने महिला के विरोध के बावजूद जबरन दुष्कर्म किया। जब महिला चिल्लाने लगी तो उसने उसे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद भी आरोपी मोबाइल फोन के माध्यम से लगातार धमकियां दे रहा था। महिला ने जब अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी तो आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर फिर से धमकियां जारी रखीं। इससे पीड़िता काफी मानसिक तनाव और परेशानी में है।