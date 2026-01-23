Mau News: आधे घंटे तक अंधेरे में डूबा शहर, हवाई हमले का हुआ मॉक ड्रिल

Mau News: मऊ जनपद में सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल सोनिधापा बालिका इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित की गई, जिसमें हवाई हमले की स्थिति में बचाव और सुरक्षा के उपायों का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम के दौरान आधे घंटे के लिए कॉलेज सहित पूरे जिले में ब्लैक आउट घोषित किया गया और सभी बत्तियां बुझा दी गईं, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्कता और समन्वय की वास्तविक स्थिति को परखा जा सके।