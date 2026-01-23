Mau News: आधे घंटे तक अंधेरे में डूबा शहर, हवाई हमले का हुआ मॉक ड्रिल

Mau News: मऊ जनपद में सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल सोनिधापा बालिका इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित की गई, जिसमें हवाई हमले की स्थिति में बचाव और सुरक्षा के उपायों का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम के दौरान आधे घंटे के लिए कॉलेज सहित पूरे जिले में ब्लैक आउट घोषित किया गया और सभी बत्तियां बुझा दी गईं, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्कता और समन्वय की वास्तविक स्थिति को परखा जा सके।
मॉक ड्रिल के दौरान छात्राओं, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को यह बताया गया कि हवाई हमले की आशंका होने पर किस प्रकार सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी चाहिए, अनावश्यक घबराहट से कैसे बचना चाहिए और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है। सायरन बजते ही सभी ने तय दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य किया, जिससे अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जयंती जैसे प्रेरणादायी अवसर पर इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य लोगों को आपदा के समय आत्मनिर्भर और सजग बनाना है। उन्होंने बताया कि हवाई हमलों जैसी आपात स्थितियों में ब्लैक आउट का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे दुश्मन को लक्ष्य पहचानने में कठिनाई होती है और जनहानि की आशंका कम होती है।
एडीएम ने यह भी कहा कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आम नागरिकों, विशेषकर छात्र-छात्राओं को यह सिखाया गया कि संकट की घड़ी में संयम बनाए रखना, प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना और एक-दूसरे की सहायता करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि भविष्य में भी ऐसे अभ्यास आयोजित कर लोगों को संभावित खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार किया जाए।
