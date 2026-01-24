Mau News: महिला कर्मी ने इंजीनियर पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, हिरासत में साहब



महिला सहकर्मी का आरोप है कि जब उसने शादी की बात को लेकर दबाव बनाया, तो जूनियर इंजीनियर ने साफ इंकार कर दिया। इसके बाद महिला को अपने साथ हुए धोखे और शोषण का एहसास हुआ। पीड़िता ने सरायलखंसी थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित जूनियर इंजीनियर को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।