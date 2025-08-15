79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन परिसर में फहराया तिरंगा

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि भारत आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश की आजादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने वर्षों की संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी पाई, स्वतंत्रता दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग की याद दिलाता है। इस दिन देशभर में झंडारोहण प्रेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो हमारे देश प्रेम और एकता की भावना को मजबूत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध संस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आपको बदलते समय के साथ ढालती भी आ रही है। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगीकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। विश्व का सातवां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में वृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं।

उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं की बॉर्डर पर रहकर ही देश की सेवा की जाए हम जिस विभाग जिस पद और जिस पटल पर स्थापित है वहां ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो यह भी देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और देशभक्ति होगी।