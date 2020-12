Breaking यूपी के मेरठ में तीन बेटियों की गर्दन रेतकर महिला ने काटी नस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ ( meerut news ) ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी तीन बेटियाें की गर्दन रेत दी औरब्लेड से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। चीख पुकार मची तो आसपास के लाेग इकट्ठा हाे गए।

घटना की जानकारी पुलिस काे दी गई। पुलिस ने आनन-फानन में महिला और उसकी घायल बेटियों को अस्पताल भर्ती कराया। अस्पताल में उपचार के दाैरान एक बेटी की माैत हाे गई। पुलिस ने उसके शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के भिजवाया है। घटना को अंजाम देने वाली महिला अर्धविक्षिप्त बताई जा रही है। पुलिस यह जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि महिला ने ऐसा क्‍यों किया। घायलों का अस्‍पताल में इलाज हो रहा है। घायल बच्चियों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है।

( crime against women in up ) की यह घटना गुरुवार देर शाम की है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में इस वारदात के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई। पुलिस को भी इसकी सूचना मिली तो पुलिस के आला अफसर आनन-फानन में घटना स्‍थल पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि श‍व को पोस्‍टमार्टम भेज दिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। कहा कि प्राथमिकी जांच में यह पता चला है कि महिला ने पहले बच्चियों का गला काटा और फिर अपना गला काट डाला। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है कि महिला के ऐसा करने के पीछे क्‍या वजह है।

इस बारे में ब्रहमपुरी एसओ ने बताया कि महिला ने ऐसा क्यो किया इसकी जानकारी की जा रही है। महिला को अर्धविक्षिप्त बताया जा रहा है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।