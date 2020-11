जीएसटी फ्रॉड के आरोप में 2 गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली जोन जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की एक टीम ने धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर बड़ी कार्रवाई की। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को इस कार्रवाई में मोदी इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दोनों पर जीएसटी फ्रॉड में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल कंपनी के दोनों निदेशकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Directorate General of GST Intelligence, Delhi Zonal Unit, has arrested two directors of Modi Infosol Pvt Ltd for alleged GST fraud. Both accused sent to 14-day judicial custody.