कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सियालदह में 100 साल पुरानी इमारत गिरने का मामला सामने आया है। इमारत में दबकर दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की सहायता से बचाव कार्य शुरू किया गया और दोनों शवों को मलबे से बाहर निकाला। वहीं घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सियालदह में यह सबसे पुरानी इमारतों में से एक थी और कई साल से इसकी स्थति काफी जर्जर बनी हुई थी। वहीं, इससे पहले राजधानी के द्वारका इलाके में बड़े हादसे की जानकारी सामने आई है। यहां मकान की छत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।

अलवर लिंचिंग केस: सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका, 20 को सुनवाई

West Bengal: Two people killed in collapse of a 100-year-old building in Sealdah pic.twitter.com/TMsGhc1mc3