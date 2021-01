देश में 58 लोग हो चुके हैं कोरोना के नए स्ट्रेन का शिकार, बढ़ सकते हैं मामले

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश में कुल 58 लोगों को कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का शिकार पाया गया है। जानकारों की मानें तो इसमें अभी और भी इजाफा होने का अनुमान है। इस तरह के नए मामले सबसे पहले ब्रिटेन में सामने आए थे। उसके बाद भारत समेज दुनिया के बाकी देशों में भी सामने आने लगे। खास बात तो ये है कि ब्रिटेन में इसी कारण से करीब डेढ़ महीने का लॉकडाउन घोषित करना पड़ा।

