COVID-19: सरकार का दावा, corona से मरने वाले 85 फीसदी लोगों की उम्र 45 से ज्यादा

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सात लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं, मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry on coronavirus ) ने दावा किया है कि COVID-19 से जितने लोगों की मौत हुई, उनमें 85 लोगों की उम्र 45 साल से ज्यादा है।

'ज्यादा उम्र के लोग corona से प्रभावित'

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादा उम्र वालों के लोगों पर इस महामारी ( COVID-19 in India ) का खतरा ज्यादा है। इतना ही नहीं पूरी दुनिया में भी ज्यादा उम्र के लोगों पर भी इस वायरस का ज्यादा असर देखा गया है। हालांकि, जेंडर के आधार पर अभी ज्यादा डेटा जारी नहीं किया गया है। मसलन, सरकार ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि महिला और पुरुष में कौन सबसे ज्यादा कोविड-19 से प्रभावित हो रहे हैं। गुरुवार को जब स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry on covid-19 ) की ओर कोरोना वायरस को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उसमें कहा गया कि अभी भारत में कम्युनिटी स्प्रेड ( Community Spread ) नहीं हुआ है। हालांकि, कुछ इलाकों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन ( community transmission in india ) जरूर हुए हैं। इससे पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ( Harshvardhan on Coronavirus ) ने भी कहा कि भारत में कोरोना का सामुदायिक प्रसार नहीं हैं। कुछ लोकल लेवल पर संक्रमण जरूर ज्यादा हैं।

'भारत में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं'

सरकार भले ही यह कह रही है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन ( community transmission ) नहीं हुआ है। लेकिन, भारत में कोरोना ( COVID-19 In India ) के मामले हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को देश में 25,724 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। पहली बार 24 घंटे में COVID-19 के इतने केस आए। गुरुवार रात तक देश में COVID -19 के 794,117 केस आ चुके हैं। जबकि, 21,129 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 269789 एक्टिव केस हैं। जबकि, 476377 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं, इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र ( coronavirus in Maharashtra ), तमिलनाडु (COVID-19 in Tamil Nadu ) और देश की राष्ट्रीय दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 6900 कोरोना के नये केस सामने आए हैं। वहीं, दिल्ली में 2187 कोरोना के नये मामले सामने आए हैं। जबकि, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 4231 कोरोना के नये केस सामने हैं। आलम ये है कि इन तीन राज्यों में एक लाख से ज्यादा कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं।