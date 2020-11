देश में 15 नवंबर तक हुए कोरोना के 12,56,98,525 सैम्पल टेस्ट : ICMR

नई दिल्ली। ठंड के साथ कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMR ) ने कोरोना वायरस संक्रमण के सैम्पल टेस्ट बढ़ाने का फैसला लिया है। इस महीने में 15 नवंबर तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 12,56,98,525 सैम्पल टेस्ट किए गए। इनमें से 8,61,706 सैंपल टेस्ट शुक्रवार को किए गए थे। इसके साथ ही आईसीएमआर ने एक बार फिर कोरोना सैम्पल टेस्ट का साइज बढ़ाने का निर्णय लिया है।

A total of 12,56,98,525 samples tested for #COVID19 up to 15th November, of these 8,61,706 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/2x1xe2ZyOM