कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को दिलाया भरोसा, कहा- विभिन्न योजनाओं के जारिए उन्हें मिलेगा उचित लाभ

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 28 दिन हो गये हैं। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, हम कृषि क्षेत्र के सभी खामियों को भरेंगे, जो किसानों को लाभान्वित करेंगे और उन्हें यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सही मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान, हमने देखा कि खेती और कृषि से संबंधित कार्य प्रभावित नहीं हुए थे

Through various schemes, we will fill all gaps in agriculture sector, which will benefit farmers & ensure they get the right price...Even during #COVID19 pandemic, we saw that work related to farming & agriculture wasn't affected: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar