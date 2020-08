Anniversary of article 370: अलगाववादियों की धमकी पर Jammu-Kashmir में अलर्ट- Srinagar में रहेगा कर्फ्यू

नई दिल्ली। जम्‍मू कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) से आर्टिकल 370 ( Article 370 ) हटने दो दिन बाद यानी पांच अगस्त को एक साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) आर्टिकल 370 की बरसी मनाने की तैयारी में लगी है तो वहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन ( Jammu and Kashmir Administration ) ने श्रीनगर में दो दिवसीय कर्फ्यू ( Curfew in Srinagar ) लगाने की घोषणा की है। कश्मीर प्रशासन ने यह फैसला आर्टिकल 370 की बरसी ( Anniversary of article 370 ) के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया है। आपको बता दें कि बरसी के लिए अलगावदियों ( Separatists ) ने घाटी में ब्लैक डे मनाने की धमकी है। जिसके चलते कहीं कोई माहौल खराब न हो सके, इसलिए हर तरह सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं।

कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश

इसके साथ ही आर्टिकल 370 की बरसी के दिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सुरक्षा इंतजामों के चलते श्रीनगर के प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर एक मैजिस्‍ट्रेट की तैनाती की गई है। ये मजिस्ट्रेट बरसी के लिए होने वाली प्रत्येक घटना पर पैनी नजर रखेंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्‍त के ही दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्‍या में श्रीराम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम का अयोजन होना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। यही वजह है कि जम्मू—कश्मीर प्रशासन ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि पांच अगस्त 2019 का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। इस लिए केंद्र की मोदी सरकार ने आरर्टिकल 370 हटाने के साथ ही जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख दो केंद्रशासति राज्‍य बनाए थे।

श्रीनगर में दो दिनों तक कर्फ्यू लगा रहेगा

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 की बरसी के लिए अलगावदियों द्वारा ब्‍लैक डे मनाए जाने की धमकी को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर में दो दिनों तक कर्फ्यू लगा रहेगा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं में लगे अधिकारियों को छूट दी जाएगी। ऐसे कर्मचारी अपना परिचय पत्र दिखाकर अपना काम जारी रख सकते हैं। जबकि अन्य लोगों को घरो से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।