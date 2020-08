Sushant Singh Rajput Suicide Case: अभिनेता के पिता के वकील ने कहा- Mumbai Police सच को बाहर नहीं आने देना चाहती

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले ( Sushant Singh Rajput suicide case ) में पहले मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) और अब बिहार पुलिस ( Bihar Police ) द्वारा की जा रही जांच के बीच एक बार फिर से सीबीआई जांच ( CBI investigation ) की मांग उठी है। सुशांत सिंह राजपूत ( ( Sushant Singh Rajput ) के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि वह इस केस में CBI जांच के लिए भी जा सकते हैं। विकास सिंह ने कहा कि 'कल सुबह मैं आपको बता पाऊंगा। अगर वह (Father of Sushant Singh Rajput

) फैसला करते हैं, तो हम CBI जांच के लिए जाएंगे'।

CM Kejriwal का ऐलान- Delhi में बंद नहीं होंगी Free Schemes, खर्चे घटाकर Corona से लड़ेगी सरकार

How can probe of such a case be obstructed by keeping people in quarantine?...It appears that somehow Mumbai Police doesn't want truth to come out. If quarantine continues probe will be meaningless. Evidence will be compromised: Vikas Singh, #SushantSinghRajput's father's lawyer https://t.co/mT8k5BkVUr pic.twitter.com/rpxKdUdjy2 — ANI (@ANI) August 3, 2020

एकमात्र विकल्प सीबीआई द्वारा मामले की जांच

सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि जहां तक मुझे लगता है, इस केस में सीबीआई के पास जाना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से मुंबई पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच में बाधा डालती है, तो शायद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए एकमात्र विकल्प सीबीआई द्वारा मामले की जांच करना ही बचा है।

Bihar Police Officer को Quarantine मामला पकड़ा तूल- Nitish के बाद Fadnavis ने उठाया मुद्दा

IPS officer Binay Tiwari (in pictures) who reached Mumbai from Patna on official duty to lead the police team has been forcibly quarantined by Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) officials: Bihar Police #SushantSinghRajputDeathCase pic.twitter.com/oIhCPy5aDu — ANI (@ANI) August 2, 2020

मुंबई पुलिस सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहती

विकास सिंह ने कहा कि लोगों को क्वारंटाइन में रखकर इस तरह के मामले की जांच कैसे बाधित की जा सकती है? ... ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी तरह मुंबई पुलिस सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहती है। यदि क्वारंटाइन जारी रहता है तो जांच निरर्थक होगी। साक्ष्य से समझौता होगा। दरअसल, IPS अधिकारी बिनय तिवारी, जो पटना से मुंबई आधिकारिक ड्यूटी पर पुलिस टीम का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों द्वारा जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया है।

India में 24 घंटे में सबसे ज्यादा Corona Case केस: राहुल ने PM Modi पर कसा तंज- 'हम दूसरों से बेहतर'

I think matter should go to CBI. If this is how Mumbai Police will obstruct fair investigation in this matter, then probably the only option left for the family of #SushantSinghRajput is to get the matter investigated by CBI: Vikas Singh, lawyer of Sushant Singh Rajput's father pic.twitter.com/Onym3Sj84E — ANI (@ANI) August 3, 2020

24 घंटे में Corona के सबसे ज्यादा केस India में दर्ज, US और Brazil भी छूटे पीछे

फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला

आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज कराई है। सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनेता के पिता की कंपलेंट के बाद बिहार पुलिस हकरत में आ गई है। जिसके चलते बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में इस केस की जांच करने पहुंची है। यहां पर महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पुलिस टीम को लीड करने पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय कुमार क्वारंटाइन कर लिया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र से बिहार तक सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है।