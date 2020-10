गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब आप भी खरीद सकते हैं जम्मू-कश्मीर में जमीन, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर अब भी रोक जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से आर्टिकल 370 हटने के बाद से लगातार कोई न कोई बदलाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि, खेती वाली जमीन पर अभी पाबंदी जारी रहेगी।

Ministry of Home Affairs notifies UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020. pic.twitter.com/cp00fIaSiJ