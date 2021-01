सेना दिवस पर बोले आर्मी चीफ- लगभग 300-400 पाक आतंकवादियों ने LoC पर घुसपैठ की कोशिश की

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सेना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुंकुंद नरवने ( Indian Army Chief General MM Naravane ) ने कहा कि करीब 300 से 400 पाकिस्तानी आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार लॉन्चपैड में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्रिम चौकी पर तैनात सेना के जवान उनकी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि नियंत्रण रेखा पर तैनात जवान पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन का करारा जवाब दे रहे हैं।

Utility: अब केवल 30 मिनट में आपके दरवाजे पहुंचेगा गैस सिलेंडर, जानिए कब से शुरू होगी सर्विस

The Army is taking concrete steps towards its modernisation. Under emergency & fast-track schemes, Army procured equipment worth about Rs 5,000 crores and signed contracts worth Rs 13,000 crores in the last year under capital procurement: Indian Army Chief General MM Naravane pic.twitter.com/2GfVx6A1Ih