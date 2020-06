Army  के उत्तरी कमान ने बिहार रेजिमेंट के सम्मान में ट्वीट किया वीडियो, कहा- ‘बैट्स नहीं, वे बैटमैन’ हैं

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में असीम शौर्य परिचय देने वाली बिहार रेजिमेंट ( Bihar Regiment ) को सेना की उत्तरी कमान ( North Command ) ने खास अंदाज में सम्मान दिया है। सेना ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें बिहार रेजिमेंट के जवानों के 21 साल पहले कारगिल युद्ध ( Kargil War ) में किए गए योगदान को सैल्यूट किया।

उत्तरी कमान ने द सागा ऑफ #DhruvaWarriors और द लॉइन्स ऑफ #BiharRegiment के हैशटैग के साथ पोस्ट इस वीडियो में बताया गया है कि वो बैट्स नहीं, वे बैटमैन हैं, वो इस धरती पर लड़ाई के लिए जन्मे हैं।

#IndianArmy #21yearsofKargil

The Saga of #DhruvaWarriors and The Lions of #BiharRegiment.

"Born to fight.They are not the bats. They are the Batman."

