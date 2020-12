जम्मू और कश्मीर सरकार ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी की

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पुंछ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल जिलों में मध्यम खतरे की चेतावनी जारी की है। रामबन, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला की ऊपरी पहुँच के लिए निम्न-स्तरीय हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है।

Medium danger avalanche warning issued for higher reaches of Poonch, Kishtwar, Kupwara, Bandipora and Ganderbal districts. Low-level avalanche warning for upper reaches of Ramban, Anantnag, Kulgam and Baramulla: Disaster Management authority, J&K government