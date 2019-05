अयोध्या मामले पर पांच जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में आज करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। राम जन्म भूमि विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मध्यस्थता कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 मई को सौंप सकती है। पांच जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई होगी। बेंच में सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस.अब्दुल नजीर शामिल हैं। 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी नियुक्त किया था।

Ayodhya Case is listed tomorrow for hearing in the Supreme Court. pic.twitter.com/gY6zM0TSQt