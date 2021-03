NIA जांच में बड़ा खुलासा, लश्कर आतंकी हिदायतुल्ला की जम्मू में बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी योजना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर-ए-मुस्तफा आतंकी संगठन के प्रमुख हिदायतुल्ला मलिक के मामले की जांच का जिम्मेदारी पूरी तरह से ले ली है। एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि हिदायतुल्लाह मलिक से पूछताछ में पता चला है कि उसका इरादा जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मचाना था। साथ ही इस बात का भी पता चला है कि आतंकी हिदायतुल्लाह इसके पहले भी अन्य आतंकवादी संगठनों में भी शामिल रहा है।

National Investigation Agency takes over the investigation of the case of Hidayatullah Malik, chief of Lashkar-e-Mustafa terror organisation, who was arrested from Jammu on February 6



