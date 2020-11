Joe Biden का बड़ा बयान : राजनीति में हम विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं

नई दिल्ली। अमरीका में राष्ट्रपति पद को लेकर मतदान के बाद तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आगामी 4 सालों के लिए वहां का बिग बॉस कौन होगा। इस बीच डेमोक्रैटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी और जीत की दहलीज तक पहुंच चुके जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है।

The numbers tell us a clear and convincing story. We are going to win this race: US Democratic presidential nominee Joe Biden. #USElection2020 https://t.co/MXCvJIyeBp