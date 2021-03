Corona से निपटने में जुटी बिहार सरकार, 5 अप्रैल तक डॉक्टरों और हेल्थकर्मियों की छुट्टियां रद्द

नई दिल्ली। देशभर में जारी कोरोना कहर के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के मकसद से बिहार के सभी डॉक्टरों और हेल्थकर्मियों की छुट्टियों पर पांच अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है।

Bihar Government cancels leaves of all doctors and healthcare workers, paramedical staff till 5th April, in view of the COVID19 situation