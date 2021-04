Bijapur encounter : गुवाहाटी में अमित शाह बोले - नक्सली हमले में शहीद जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में 22 जवानों के शहीद होने की खबर ने देशवासियों को सकते में डाल दिया है। इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत के क्रम में बड़ा बयान दिया है।

A search operation is underway. Both sides have suffered losses. Our jawans have lost their lives. I pay tributes to them. I want to assure their families that their sacrifice will not go in vain: Union Home Minister Amit Shah in Guwahati, on Sukma Naxal attack pic.twitter.com/dOuv8htuaa